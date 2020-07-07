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法官論壇要呂太郎自請下台 轟大法官卑躬屈膝

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
大法官呂太郎。記者王宏舜／攝影
大法官呂太郎。記者王宏舜／攝影

大法官許玉秀投書指蔡英文總統曾在3月找大法官、司法院前秘書長呂太郎到面前「斥喝」，引發憲政分際疑慮，雖然在場的兒童權益促進協會理事長王薇君還原蔡是「訓誡」官員們要傾聽民眾聲音，事件仍在政壇、法界掀波。法官論壇上有法官發文「呂太郎大法官，自請下台吧」，質疑大法官竟對行政權力如此卑躬屈膝。

呂太郎截至目前無回應。

今天下午在這篇標題為「呂太郎大法官，自請下台吧」的發文中，有法官提到憲政分際的問題，內容提到：「看了真的很令人生氣」、「當我們這些小法官努力抗拒各種壓力維護司法獨立時，居然有大法官對行政權力如此卑躬屈膝」、「在下雨天一通電話隨傳隨到，姑且不論有沒有被『喝斥』，光是這種行為就容易讓人懷疑我們的司法體系是否有能力獨立審判」、「為何在接到電話時不嚴正表達立場，與小法官們共同維護司法尊嚴？」。

發文的法官質疑，呂「還是當時認為只是一通私下來電，沒人知道無所謂？」而所謂「君子不欺暗室」，「如果您自己選擇不當個君子，那被叫去喝斥也只是剛好而已」。

有法官表示，呂去的地方是總統官邸，地點與時間都敏感，縱然總統逾越司法分際，但「堂堂大法官搞成這樣，還當自己是行政官嗎？如果這樣也適任大法官，我也無言了。」

法官論壇上寫下「台灣司法史充分驗證了一件事：司改這門生意，穩賺不賠，在朝在野都是如此。 而人性的醜陋，任誰也都無法倖免。」

大法官 司法院 蔡英文

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