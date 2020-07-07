旅行業沒競爭力就退場？議員酸：被市場淘汰的前市長

疫情衝擊重創旅遊業，國內不少旅行社出現裁員、倒閉潮，交通部長林佳龍今早表示，觀光產業轉型，也要有退場機制，恰好可用疫情洗牌，沒競爭力的就退出市場。此言一出，引發外界兩極意見，台北市議員張斯綱在臉書表示，照林佳龍邏輯，放任交通與觀光產業自生自滅就好，文末還酸林佳龍，不要肖想回去選台中市長，因為上次已經被「市場機制」給淘汰。

張斯綱表示，最近林佳龍大佔新聞版面，從端午連假國道塞車的「趨吉避凶」、「做個聰明的用路人」，接著還有「坐船去玩就不塞車了」，今天針對旅行社倒閉潮一事，更說出「市場洗牌」、「沒競爭力的退場」等狂言，「我真的不敢相信，這位『名嘴』，竟然是我們的交通部長。」

張斯綱說，疫情讓全球觀光業與旅行業（旅行）都面臨寒冬，台灣也從3月開始，禁止出團及接待國外旅遊團，全台旅行社只能轉做國旅求生，「但我們哪有那麼多國旅市場？」如今許多旅行社4個多月沒收入，卻反過來被嘴說是體質有問題。

張斯綱認為，照林佳龍的邏輯，「那你就都不用做事也不用推紓困補助了啊，放任所有交通與觀光產業自生自滅就好。」他也質疑，綠營智庫五月做出內閣滿意度調查，林佳龍還高居第二，僅次於陳時中。

文末，張斯綱更大酸，林佳龍好好做交通部長任內的工作，不要肖想再回去選台中市長了，「因為你上次已經被你所說的『市場機制』淘汰囉。」