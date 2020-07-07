協調高雄市議長補選？王金平：有小幫忙但不好意思講

高雄市議長補選，國民黨經假投票後推出市議員曾麗燕。對於議長選情，立法院前院長王金平下午參加台北聖興天后宮揭匾儀式受訪指出，國民黨在高雄市議會有31席議員，全體是65席，國民黨加上無黨聯盟，就可以過半，國民黨對議長選舉應該有信心，應該會順利當選。

江啓臣下午也出席台北聖興天后宮揭匾儀式，坐在王金平身邊，兩人不時相互交談。媒體問王金平，有國民黨高雄市議員退黨？王金平解釋，不是退黨，是退出黨團，有兩位，但退黨團不代表不支持，仍會支持國民黨的提名人，這沒有問題。

至於有沒去協調？王金平說，有小幫忙，媒體追問協調狀況？王金平說，不好意思講，沒有問題，要求的對象去溝通都沒有問題，應該都會支持，應該有信心保住。

對於國民黨祕書長李乾龍說，高雄市議長補選沒守住，他跟江啟臣就走路，王金平說，還是要尊重江主席。

另外，外傳黨內有人倒江？媒體問王金平會支持朱立倫還是和江啓臣？柯王金平說，現在談這個言之過早，兩位現在都不是候選人，一位是現任，另一個有沒有意願不知道，反正兩位都還不是未來黨主席的候選人，現在言之過早。