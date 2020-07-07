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【重磅快評】蔡英文兇了大法官 司改團體只開心3個月？

聯合報 / 主筆室
立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商，司改團體在立法院外靜坐抗議，呼籲司法改革應參審制、陪審制兩制併行，在野黨團也到場聲援。記者陳熙文／攝影
立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商，司改團體在立法院外靜坐抗議，呼籲司法改革應參審制、陪審制兩制併行，在野黨團也到場聲援。記者陳熙文／攝影

正當立法院就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商、司改團體力爭陪審參審一併試行之際，前大法官許玉秀爆料，蔡總統曾命令大法官呂太郎向她報告修法事宜，並當面訓斥，在場司改成員也說蔡總統「有上火」；蔡以作秀舉動討好司改團體在前，力拒陪審制在後，實已註定國民參與刑事審判法只是民進黨的一場司改秀而已。

前大法官許玉秀爆料，公民團體3月27日面見總統時，抱怨司法院和民間團體的互動不佳，總統不假辭色地責罵在場的司法院秘書長林輝煌，還命他立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，嚴厲地把呂喝斥一頓；許玉秀痛批，這恐怕在世界憲法史上絕無僅有，蔡英文根本不懂權力分立。

雖然林輝煌辯稱當時是因為這些案子是呂太郎就職大法官前送交行政院，因此總統請當時負責協商的呂太郎說明而已；總統府也回應，當時蔡與民間團體的對話純屬對公共政策的討論，無關司法個案，也無關大法官權責；曾痛批前總統馬英九把前檢察總長黃世銘叫到官邸報告洩密案的綠委柯建銘這時反稱「總統可以調解院際紛爭」，直稱蔡英文的行為沒有問題，柯的昨非今是也真教人歎為觀止。

不過，儘管總統府澄清當天蔡總統對大法官沒有喝斥、責罵，但蔡對大法官「呼之即來」總是事實，遺憾的是呂太郎也應喚而至，未能堅守行政中立及憲政分際；蔡總統對呂有無「上火」、「訓斥」，並非總統府發言人說了算，在場司法成員眼見耳聞，恐怕非假，如果總統府硬要說蔡總統沒有上火、訓斥，那把大法官叫來官邸「問話」，恐怕難脫作秀的成分，如果蔡是要藉「兇」大法官來展現她的司改決心，那也真是秀過頭了。

換個角度來看，蔡總統當著司改團體面前「訓斥」大法官，也許當下能讓司改成員開心，並增強對蔡推動司改的信心，但時隔三個月，民進黨做的卻是完全另一套，建立陪審制度可是清楚寫入黨網，民進黨完全執政卻無意推動，甚至司改團體退而求其次，訴求陪審參審一併試行也被推到一邊，如果民進黨最終是要強行輾壓在野黨通過國民參與刑事審判法，蔡總統三個月前實在沒必要叫大法官冒雨跑到總統府演出訓斥秀，要人民相信她任內會做出司改成績，恐怕只是笑話一則了。

大法官 司法院 蔡英文

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