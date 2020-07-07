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盧秀燕籲中央控管邊境 莊人祥：入境雖增但國人占8成

聯合報 / 記者簡浩正／台北即時報導
台中市長盧秀燕今表示，台中市居家檢疫人數不減反暴增，希望中央應檢視人數並控管。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（中）表示，雖近期入境旅客增加，但以國人占8成為主，未來會再持續檢視情況。記者簡浩正／攝影
台中市長盧秀燕今表示，台中市居家檢疫人數不減反暴增，希望中央應檢視人數並控管。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（中）表示，雖近期入境旅客增加，但以國人占8成為主，未來會再持續檢視情況。記者簡浩正／攝影

台中市長盧秀燕今表示，從中央6月7日宣布大解封後，國人返台或商務客來台人數增加，台中市的居家檢疫人數不減反暴增，希望中央應檢視人數並控管，避免造成地方防疫過大壓力。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，雖然近期入境旅客增加，但以國人占8成為主，未來會再持續檢視情況。

疾管署今下午舉行疫情監測周報記者會，莊人祥受訪時表示，上周入境台灣者約1萬1000多人，前一週為7000多人，確實增加4000多人，但8成都是國人，外國人上較沒什麼改變；而學生方面，港澳生進來也僅200多人，研判可能與7月1日部分航線變多、從國外回來的人變多有關。

至於6月29日後開放外籍、港澳人士有條件入境部分，莊人祥說主要注重在商務往來，這塊也會再持續檢視變化。

而對媒體問到，有學者提出新冠肺炎有空氣傳播的疑慮，莊人祥說，不管是飛沫或空氣傳播，國內醫療院所人員都有最嚴謹的保護，應無太大問題；有差別的應是民眾在室內部分，若民眾在室內擔心社交距離不夠，也可戴上口罩，防止第二波疫情再起。

莊人祥也提到，目前全球疫情已連續好幾天新增個案數在20萬例以上，顯示疫情仍持續上升中。雖目前疫情發展國家以美洲、中南美、非洲為主；但部分歐洲國家在疫情尚未完全結束前，就開放商店、酒吧交流，或沒戴口罩，也未保持社交距離，導致第二波疫情再起，民眾仍須留意。

新冠肺炎 COVID-19

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