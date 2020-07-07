蔡總統質問大法官？司改會主任蕭逸民：我在場，確有其事

前大法官許玉秀日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來喝斥，府方回應，許並不在場，一切是憑空指控。民間司法改革基金會辦公室主任蕭逸民今天表示，自己當時在場，確有找呂太郎來的事。

蕭逸民表示，蔡總統回應民間團體的意見，不假辭色地指責在場的司法院秘書長林輝煌，還命他立刻去把大法官呂太郎找來，當場嚴厲地質問他在司法院秘書長任內的工作。

許玉秀指出，這真是大快某些人心的場面，有些人事後為了取信沒去的人，信誓旦旦地陳述，蔡總統是認真要推動司法改革的，也有些人說總統根本在演戲；但無論如何，民主國家的總統，當眾喝斥可以彈劾她的大法官，堪稱有戲，望眼中華民國憲政史上，大約前無古人，恐怕在世界憲法法院史上，也絕無僅有。