喝斥大法官？蔡總統：沒有斥責 該有的尊重和禮貌都有

前大法官許玉秀為文指控蔡英文總統「喝斥」大法官，蔡總統表示，「這位前大法官並沒有在現場」，這個場合是民間幾個團體來請見，希望能夠跟她交換意見，在司法改革國是會議之後在跟幾個機關交換意見感覺不順暢的地方，所以來請見，她也接見他們，也請相關單位派人來參加。

蔡總統說，呂太郎是以司法院前秘書長身分，因為呂最清楚跟這些民間團體，當場沒有所謂的斥責，應該有的尊重和禮貌都有的。

對於司改會董事長林永頌批評蔡總統不懂陪審制，不願傾聽人民聲音，蔡總統表示，每個人對不同的事情都有看法，或意見不盡相同，但是也不用去否定別人意見的價值；這是一個很重要的司法改革項目（指國民法官），希望讓人民跟職業法官一起來審判，一方面在審判過程中，判決中可以反映國民感情，另一方面可以有專業的職業的法官一起審判，審判品質有專業的層面，也有國民情感的層面。

蔡總統還說，國民法官法主要讓國民有一套機制可以參與審判，跟職業法官一起來進行審判工作，從司改國是會議以來已經討論很久，很多事情也逐漸釐清，國民法官法這個版本確實是在考量現有司法制度，及長久以來適用的法律制度下，是一個比較可行的方案，希望就這個可行開始實施，社會開始熟悉這套新的方式，讓人民可以擔任國民法官一起來進行審判。