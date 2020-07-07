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林飛帆：馬英九能談一個中國 That is the difference

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨副秘書長林飛帆。 圖／聯合報系資料照片
民進黨副秘書長林飛帆。 圖／聯合報系資料照片

港版國安法通過，但前總統馬英九拿蔡政府通過的「國安五法」及「反滲透法」當作類比，引發爭議。民進黨副秘書長林飛帆稍早在臉書說，在香港，連舉白紙都危害國家安全。在台灣，馬英九還能大談「一個中國」，「That is the difference」。

林飛帆說， 昨天晚上，在香港觀塘部分民眾舉白紙抗議，因而被逮埔，被認定違反「港版國安法」。從「港版國安法」施行後，「光復香港時代革命」八個字迅速被認定有分裂國家、顛覆政權之意，因而民眾開始舉白紙抗爭。昨晚，港府也公布了「港版國安法實施細則」，裡頭一樣管了全世界，除了可以要求網路社群平台業者交出嫌疑人的資訊、也可以要求外國政治機構提供資料，不提供可罰款、甚至監禁，其中更直接指名台灣。

林飛帆也說，稍早陸委會也向國人說明，反對中國這種定義浮濫的法律，並且不會主動撤離駐處。他也對對岸說，「事實上，以中共連張白紙都害怕的程度，台灣不是你管得起的。」

港版國安法 林飛帆 香港

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