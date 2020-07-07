【重磅快評】總統召見大法官 見證五權分立成一權獨大

前大法官許玉秀投書，揭露在今年三月間，蔡英文總統在接見公民團體時，把她提名任命的大法官呂太郎找來，甚至「當面喝斥」。對此總統府僅否認「喝斥」，承認有找呂太郎到府一事。而總統府的理由，是呂太郎過去擔任司法院秘書長，這是他過去的業務範圍，所以請他說明。

這種是放在任何一個民主法治國家，都是醜聞。無論任何理由，都不能合理化總統「召見」大法官這種亂憲亂政的行為。司法院大法官的憲定義務，是要「獨立行使職權」、「超出黨派之外」；而審議總統、副總統彈劾案，則是大法官的憲定職權之一。蔡總統的做法，首先就紊亂了憲政體制，把大法官的尊嚴踩在腳底下；而呂太郎竟然也「心甘情願」的被踩在腳底下，唾面自乾。此事件的另一個主角、司法院秘書長林輝煌則幫總統府圍事，說這是「戲劇性說法」、「誤傳」，司法權的自我作賤，莫此為甚。

總統府說找呂太郎到府，是因為他過去的職務。只能說，用這樣的理由搪塞，不是總統府連藉口都懶得想，就是總統把這種醜聞當成理所當然。司法院從院長、副院長到大法官們，哪一個過去沒有其他職務？若只因為他過去職務就可以任意召見，哪個大法官是總統不能召見的？總統府顯是把司法院當自家廚房，把大法官當奴僕，把人民都當成笨蛋了。

而對這起事件，民進黨主導的立法院是怎麼看的？最代表民進黨立委意見的總召柯建銘說，「難道總統不能關心司法制度嗎？」民眾記憶猶新的是，柯建銘曾為了自己的司法關說案，怒指前總統馬英九介入司法，甚至纏訟多年。除了公報私仇，柯建銘從司法關說到為蔡總統召見大法官說項，豈還有一絲一毫國會最大黨黨鞭該有的樣子？

而與此幾乎同一時間，監察委員蔡崇義、高涌誠在調查段宜康、林滄敏「曲棍球案」的承審檢察官時，各種未持中立態度、一心為政黨當打手的醜陋行徑曝光。而這兩人也被蔡總統提名「續任」監察委員。這等爭議，已經不下於院長被提名人陳菊。這樣的監察院，可還能令人信服？

從呂太郎到柯建銘，再到蔡崇義與高涌誠，應該監督行政權的司法、立法、監察權顯然不但失去了監督制衡作用，更成為行政權、總統權一權獨大的幫兇。總統恣意提名、酬庸能貫徹自己意志、遂行政黨之私者，被提名者則投桃報李，甘為鷹犬；立院多數黨、執政黨為政黨利益，沒有是非。所謂的五權分立，不過剩下空殼罷了。