馬英九辦公室再嗆：號稱民主還弄國安五法才離譜

前總統馬英九因批評台版國安法槓上蔡政府，遭總統府與立法院長游錫堃回擊。馬英九辦公室表示，去年蔡政府通過「國安五法」與「反滲透法」的諸多蠻橫荒謬作風，國內學者已多所批評。而中共的港版「國安法」爭議，完全不能掩蓋蔡政府假藉國安之名，打壓國民自由人權、破壞民主法治的種種劣跡。專制政權可議可惡，號稱「民主」的蔡政府卻有類似作為，豈不是更離譜？

對於馬批評國安法，游錫堃今在接受廣播專訪時表示，馬英九現在應該少講話，真的要多多看國際新聞；總統府發言人丁允恭日前說，馬英九把中國的「港版國安法」，跟台灣的國安五法、反滲透法擺在一起、類比成一樣的東西非常荒謬。

馬辦說，游錫堃要馬英九多看國際新聞、多了解國際，這點他們表示完全認同，也至為盼望游錫堃能以身作則，帶頭向社會示範，培養自身瞭解國際局勢的能力，如此發言才較具說服力，避免自曝其短。

馬辦說，尤其游錫堃曾說，越多國家與「中華民國」斷交，「台灣」就會有越大的外交空間，甚至因此會有國家與台灣建交，建議游錫堃可以到「零邦交」的索馬利蘭訪問，多多了解國際，去體會一下，一個不被國際社會承認的國家是什滋味，回來跟大家分享。

馬辦指出，馬英九已多次呼籲，中共應尊重香港現有制度，落實22年前中共承諾的「一國兩制」、「港人治港」、「五十年不變」的承諾，香港各界也應維持法治精神。但這些與檢討蔡政府在台灣民主倒退的不當作為，並不衝突，如果因為中共的作為，就不能批評蔡政府，請問蔡政府與專制政權差異何在？

馬辦表示，蔡政府去年增修的「國安五法」，其中不乏侵害人權、甚至「因人設罰」的爭議，沒有具體犯行、未組織不法者，都可能受罰，這豈是民主法治國家所當為？蔡政府強行通過「反滲透法」，否決在野黨的意見，排除負責執行的相關部會參與法律制定，任何人或團體都可能因「反滲透法」被扣上勾結「境外敵對勢力」的罪名，根本是掌權者用來羅織政敵或人民入罪的工具，假民主之名行專制之實，總統府居然還大言不慚自認民主，顯見蔡政府毫無反省能力。