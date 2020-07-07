行政院成競選總部？ 藍籲振興勿輔選

「陳其邁都已經從副院長離職了，行政院卻一直假公濟私，替他輔選！」國民黨7日召開記者會痛批行政院從院長蘇貞昌、副院長沈榮津，到國發會主委龔明鑫、防疫指揮官陳時中，都在下南部替陳其邁輔選。他們呼籲陳其邁不要靠中央官員幫他選舉，並要求官員將心力放在後續的振興、疫苗國家隊等問題。

需專心處理經濟

國民黨革實院副院長游淑慧不滿表示，蘇貞昌是吃飽沒事做嗎？現在3倍券的問題還很多不處理，何苦無來由地批評李眉蓁年紀小、見識淺薄？台灣的經濟現在已經陷入非常差的局面，年初至4月的失業人數，已經創下自民國101年來新高的48萬人，20-24歲年輕人失業率高達11.66%。

「到底是台灣經濟重要，還是高雄補選重要？」游淑慧指出，連25-29歲的失業率也來到 6.66%，而第二季經濟成長率預估僅0.5%，剩去年5分之1，而副院長沈榮津與國發會主委龔明鑫卻有空陪陳其邁直播，他希望台灣官員正視台灣目前的經濟處境，不要忙著替陳其邁輔選。

疫苗研發要跟上

「蘇貞昌現在在陳時中背後，他很火大。」國民黨議員鍾沛君以鄉民術語，諷刺防疫指揮官陳時中先前在活動中稱讚陳其邁是「防疫指揮官的指揮官」的說詞。他也提醒陳時中，雖然「口罩國家隊」在防疫上扮演很成功的角色，但面對隨時可能爆發的第二波疫情，「疫苗國家隊」也應該加速跟上。

可是目前國內廠商普遍反應尚未獲得政府統整產線，中央應該補助廠商研發的經費也尚未撥補，因此鍾佩君也呼籲陳時中要專心整合疫苗研發。國民黨文傳會副主委黃子哲也指出，過去，法務部次長蔡碧仲臉書力挺蕭美琴、內政部次長陳宗彥呼籲民眾不要投小黨，都是行政不中立的惡例，請政府不要再犯，否則每抓到一次就要召開一次記者會，向民眾揭露。

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