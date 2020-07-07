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港版國安法侵害台灣主權？ 蘇貞昌：不會幫中國做幫凶
行政院長蘇貞昌今參訪台南白河國小，對於港版國安法是否侵犯台灣國家主權，蘇強調，台灣是主權獨立的國家，我們不會幫中國來做他的幫凶。
蘇貞昌近午在行政院秘書長李孟諺、教育部長潘文忠等人陪同參觀白河國小校舍及耐震補強工程，聽取白河國小校長董勝雄簡報。
對於港版國安法第43條施行細則，蘇貞昌參觀前受訪是表示，這一次中國的香港國安惡法，讓全世界看到，中國不但背棄了對港人的承諾，同時所立的法律，竟然管到全世界各地，管到所有的人民，甚至於要管台灣。
蘇貞昌說，台灣是一個主權獨立的國家，我們不會幫中國來做他的幫凶，我們會保護國人的安全。同時，也從這件事情，我們看到，我們一直堅持主權、堅持安全是多麼的重要，也希望國人同胞大家看到，唯有台灣有主權才有安全，唯有國人同胞團結一心，才能保護自己。
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