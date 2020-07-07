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前大法官許玉秀：考委被提名人陳慈陽曾阻擋司改
立法院今天進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會。前大法官許玉秀表示，考委被提名人陳慈陽身為現任考委，曾在現任大法官蔡宗珍任考選部長任內，阻擋考試院推動「法律人的養成、考試和專業訓練」相關改革，希望日後在立院全院審查之前，能探究此議題，並且一併詢問蔡宗珍意見。
許玉秀表示，蔡宗珍在考選部長任內推動此項改革困難重重，經其陳述，不僅常常被叫去訓話，還遇到兩個考試委員力阻，一個是時任考試院副院長李逸洋，另一個就是也在本次考委提名名單中的陳慈陽。
許玉秀指出，希望立院要審查之前，能特別諮詢蔡宗珍意見，但當然不可以再把他叫來這裡訓話，要客氣點，看是用書面還是什麼形式，來對此議題有更完整的了解。
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