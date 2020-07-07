批評柯建銘反對陪審制 律師鄭文龍：反映習近平想法

「陪審參審一併試行推動大聯盟」今上午在立法院大門口前舉辦「回應柯總召反對陪審制理由，聯盟將持續進行靜坐」記者會，回應民進黨團總召柯建銘於昨日提出反對陪審制的理由，重申聯盟陪審參審一併試行的立場。

此外，立法院臨時會雖於今日開始處理考試委員與監察委員人選，7月20日以後才會繼續處理國民參與刑事審判法草案，聯盟仍會在立法院外持續靜坐，已示抗議決心。

台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍強調，陪審團才是民主社會中讓司法民主的制度，民主國家才容得下陪審，專制國家不需要陪審，只有人民參與審判才是對極權專制國家的抵抗。

昨日柯建銘反對陪審制的理由之一是因為反滲透法如適用陪審團，陪審團有一人反對就無法讓被告入罪。鄭認為，這就是可以想要修理可以修理的人，講出極權國家最醜陋的想法，就如香港國安法特別排除陪審團一樣，他就是反映習近平的想法。

鄭以美國為例，1776年美國獨立革命堅持要有陪審團，美國堅持要陪審團入憲保障人民，民進黨強行通過參審不通過陪審，就是沒有司法正義，用國安法和反滲透法修理不喜歡的人。

柯建銘反對陪審團理由之二是因為台灣沒有施行陪審制的配套措施。鄭認為，這無異是透露出這無異是透露出參審就不用改變司法，是假改革，聯盟認為推動陪審制就是要讓審判制度改變，就是要做司法改革。