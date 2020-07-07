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別潑髒水！楊明州與藍營議員舌戰
國民黨高雄市議員陳若翠今天質詢代理市長楊明州時，問到國際大機場、高雄財政、高雄氣爆案等議題，兩人數度唇槍舌戰，楊明州以「別對公務員潑髒水」反擊，氣氛火爆。
質詢結束後，楊明州說，監督市政是議員天職，他尊重議員就事論事的質詢，但無法接受有針對性的人身攻擊，要捍衛公務員的尊嚴。陳若翠則說，她是盡議員職責，監督市民關心的事。
陳若翠質詢說，高雄債台高築是負債王，她要楊明州回答何時能還債，楊明州說「我沒那麼神算，問財政局長他應該也無法回答」。
陳質詢時也問起高雄氣爆案等，楊明州說，氣爆案經過法院、監察院等調查，希望議員不要潑髒水，帶有針對性影射等，他無法接受。
楊明州會後談到，他是事務官出身，沒有政治立場，他代理期間是一天當三天用，不敢鬆懈，對各黨議員沒有分別心，質詢前他也拜訪陳若翠，彼此交流意見，他只想做事，沒有過多政治思考或算計。
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