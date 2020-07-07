柯文哲證實 昨天又與郭台銘見面了

台北市長柯文哲今天與衛福部長陳時中、交通部長林佳龍一同搭乘雙層觀光巴士行銷北市觀光。柯文哲行程結束被媒體堵訪，是否昨天與鴻海創辦人郭台銘見面？柯文哲證實，他昨天有跟郭台銘見面，兩人聊到智慧城市，柯再批評，台灣的數位基礎建設太差。但是否與郭聊到高雄市長補選？柯文哲表示沒有，但有談到市政要怎麼合作。

對於傳言柯郭兩人，將一起幫吳益政拉抬選情？柯文哲否認，表示沒有去談到這個。是否會找郭台銘南下幫吳益政站台？柯文哲則反問媒體，「嗯，為什麼問這個問題？」

至於若找郭董幫吳益政站台，是否可搶藍軍選票？柯文哲則沒有回應。

另外，與陳時中、林佳龍搭乘雙層巴士，有沒有聊什麼？柯文哲僅表示，他腰痠背痛。

柯文哲說，台北捷運已經恢復9成，但現在只要是做國際觀光的旅行社和旅館都有傷到，其他目前還正常，但比較麻煩的是全球疫情還在燒，這是比較頭痛的地方。

柯文哲說，搭乘觀光巴士的時間應該選在下午6點，台北市要在這麼熱的7、8月行銷觀光巴士不容易，應該是要在10月到隔年 1月比較容易、比較恰當。至於找陳時中、林佳龍拉抬北市觀巴有幫助？柯文哲說，多少，加減(台語)啦。