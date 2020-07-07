南下力挺陳其邁？國家輔選隊？陳時中：喜歡的就去幫忙

衛福部長陳時中今天與柯文哲、林佳龍一同搭乘雙層觀光巴士行銷北市觀光，對於日前南下高雄力挺陳其邁，指陳其邁是「防疫指揮官的指揮官」，被質疑國家隊輔選。陳時中今天回應，「選舉大家都要輔選，喜歡的人就去幫忙，不喜歡就不要投給他。」

媒體也追問，今天與柯文哲同台，是否也是來幫柯？陳時中先哈哈大笑，陳表示，他是台北市民、台北市也是首都，大家都應該能互相幫忙，首都進步也是大家的光榮。

至於對搭乘觀光巴士的感覺？陳時中說，觀光巴士對都市旅遊非常適合，台北市能一次看透透、能夠多瞭解台北，陳時中也說，這不是在幫台北市，是大家自己幫自己，大家一起來。

媒體也問，是否搭乘過觀光巴士特別喜歡台北市、台北市長？陳時中僅哈哈大笑回應。

但對於台北市長是否有好印象？陳時中說，他一直都是這樣的一個好印象，沒有什麼特別。陳說，台北市是一直進步中，畢竟是首都，也是光榮都市，台北市的建設大家都要多多支持，讓首都愈來愈好。