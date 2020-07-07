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政策大紅包 蘇貞昌：2022夏天國中小學教室全面裝冷氣

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
行政院長蘇貞昌宣布2022年夏天中小學教室冷氣。記者謝進盛／攝影
行政院長蘇貞昌宣布2022年夏天中小學教室冷氣。記者謝進盛／攝影

行政院蘇貞昌今天上午宣布，全國中小學教室將在2022年夏天全面裝冷氣，預計裝設10萬台，經費約323億元，中央將分五級補助地方經費70%至90%不等。

蘇貞昌是今近午參訪台南白河國小離開前時宣布這項大紅包，稍早在記者追問新北、基隆市長都希望中央能透過前瞻經費全額負擔冷氣費時，蘇回稱等等回統一說明。

顯然有備而來的蘇貞昌先聽取教育部長潘文忠報告，總結裁示前，特別請隨行行政院秘書長李孟諺、出身白河的主計長朱拯民、經濟部長王美花等人上台，由李孟諺全案督導此案，要求如期完成，同時各校舍屋頂將裝設節能光電板，要求台電公司全力協助。

對於為何沒中央全部埋單，蘇揆簡單說，主要是杜絕浪費，使用者付費，分為補助70%、85%、88%、89%、90%共5級 ，希望中央負擔大部分，地方政府也負擔一點點，一起來努力。

而對於三倍券，有媒體詢問台北市長柯文哲提到有關三倍券的問題；以及目前民眾好像對三倍券紙本的反應比較熱烈，數位綁定的比較少的狀況。

蘇貞昌接受媒體聯訪時表示，振興三倍券發行預購才幾天，已有800萬名民眾熱心參與，對於好領、好刺激有達到效果，希望大家一起讓台灣振興起來。

蘇貞昌表示，三倍券發行預購、預訂才幾天，已經有800萬民眾熱心參與。現在看到商家不斷加碼，甚至於地方政府有送車子、房子等種種的優惠；同時，三倍券的設計又非常漂亮、新穎，有很多民眾特別喜愛，甚至連封套都大受歡迎。

他說，由此可以看出來，三倍券的推出，對於好領、好刺激，確實有達到效果。同時，無論是用信用卡、或新的數位使用方式，可見整個台灣民眾在使用、消費上都有跟過去不一樣。政府會往這方面再加碼、再推動，希望大家一起用三倍券讓台灣振興起來。

行政院長蘇貞昌參訪白河國小，仔細查看學校保存白河大地震後所建的教室材質。謝進盛／攝影
行政院長蘇貞昌參訪白河國小，仔細查看學校保存白河大地震後所建的教室材質。謝進盛／攝影
白河國小單車隊精彩演出。記者謝進盛／攝影
白河國小單車隊精彩演出。記者謝進盛／攝影
蘇貞昌等人參觀白河國小教室，開心與學童合影。記者謝進盛／攝影
蘇貞昌等人參觀白河國小教室，開心與學童合影。記者謝進盛／攝影
白河國小校舍。記者謝進盛／攝影
白河國小校舍。記者謝進盛／攝影

蘇貞昌 行政院 白河

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