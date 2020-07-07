反司法院版「國民法官」草案 3在野黨團盼懸崖勒馬

「陪審參審一併試行推動大聯盟」，昨下午在立法院前舉辦「協商陪審不要迴避問題，民進黨出來講清楚」記者會，回應上午立法院協商情形。有3位在野黨團總召一同出席，時代力量黨團總召邱顯智表示，希望司法院懸崖勒馬。

民眾黨黨團總召賴香伶表示，昨天逐條審查時，100多條的條文，保留了30多條，由於民眾黨將兩案試行的條文排入協商，從第一條逐條審查，到保留了近30條，僅兩條有達成基本共識，整個法案可說沒有任何共識。

到目前為止，仍無兩制併行的空間，非常遺憾，甚至考慮提出終止協商，尊重游錫堃院長身為主導議事程序的人，應該慎思，不應該繼續於臨時會呼攏地保留，最後用輾壓試表決的方式來完成司法改革重要法案，希望能堅持，不要於臨時會繼續審理。

國民黨黨團總召林為洲指出，原來司改會和陪審團協會都是堅持依照民進黨的價值主張陪審制，卻因民進黨堅決反對，甚至不讓時代力量的陪審制有可以在委員會討論的機會，我們退一萬步而主張兩案試行，讓陪審和參審都能試行，再由人民決定。

時代力量黨團總召邱顯智說，去年司法院送立院審查的是7年以上之罪，今年竟退步為10年以上之罪，若10年以上才能適用人民參審，則20萬件中僅有500件能適用，不到百分之一！

司法院祕書長表示台北地院每年因為這樣的制度，能適用人民參審的有39件，他竟表示負擔很大。但39件其實每個月也才3件，我們認為這樣的制度設計是一個「不讓人民參與審判」的制度，司法院其實不想要人民參與審判。

邱表示，如此重大審判制度的變革，我們認為應該開誠布公地和包含在座民團內的大家一起討論，希望司法院能夠懸崖勒馬，我們會繼續努力，堅持我們的主張。