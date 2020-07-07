港版國安法細則公布！林為洲：造成兩岸關係不利影響

香港政府昨公布港版國安法實施細則，可向外國及台灣政治性組織及代理人要求提供涉港活動資料；國民黨團總召林為洲指出，香港民主倒退，將對兩岸關係造成經濟、政治等關係不利影響。

香港政府官網昨深夜公布港版國安法第43條實施細則，鉅細靡遺，涵蓋範圍廣泛。其中規定，若有需要可藉向某外國政治性組織或台灣政治性組織，或某外國代理人或台灣代理人，送達書面通知，規定該組識或代理人在指定期限內，按指定方式向警務處處長提交指明資料。

外國或台灣政治性組織或代理人若不遵從或給予虛假、不完整資料，可判處罰款或監禁。

對此，林為洲今受訪指出，這就是民主國家和共產國家的不一樣的地方，將來台灣人都會擔心去到香港會不會觸犯相關法令，所以香港的民主是倒退的。

他說，國民黨的立場很簡單，嚴厲譴責作為兩岸之間緩衝區的香港，公平已經消失了，將對於兩岸關係造成不利的影響，不管是經濟或是政治、或是其他關係都會倒退。