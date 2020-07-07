【即時短評】蔡英文呼之即來 大法官心中還有尺？

國民黨團今針對農田水利會組織法第40條修法爭議，向司法院遞送釋憲案。不過也才在昨天被踢爆，蔡英文總統可以把大法官呂太郎叫到總統府，當著公民團體的面嚴厲喝斥一頓，國民黨對釋憲還要抱持期待?

先不論蔡英文把呂太郎叫到總統府，是當面「責罵」、「訓斥」，還只是講話「有上火」，都不過是見仁見智的感受問題。真正的問題在於，大法官本應獨立行使職權，不受任何干涉，呂太郎卻任由蔡英文呼之即來，如果不是許玉秀的爆料，誰知道蔡英文還找過誰?更諷刺的是，蔡英文找呂太郎談論的還是，攸關強化司法獨立性的司法改革。

此外，大法官職權主要在於審理四類案件，包括解釋憲法案件；統一解釋法律及命令案件；總統、副總統彈劾案件；政黨違憲解散案件。身上握有總統、副總統彈劾權力的呂太郎，就算是為了過去職務上案件，也不該任由蔡英文召喚。這當然會讓人質疑，呂太郎的大法官職務是獲蔡英文提名，只能仰人鼻息，如何還能適切執行職務?且如果呂太郎已是退休的一介平民，還會被蔡英文責罵、訓斥亦或是講話上火?

總統府說，找呂太郎只是總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責，未有會議裁示。只不過，包含大法官、考試、監察委員人事，連任成功的蔡英文都有權力提好提滿，而游錫堃也是由蔡英文敲定參選立法院長，加上總統本來就有權任命行政院長，不需獲立院同意，制度上讓蔡英文變成有權無責的「非常大」總統。呂太郎被蔡英文叫進總統府，為官之道，還能不揣摩上意?

卸任大法官湯德宗曾在去年的軍公教年改釋憲提出不同意見意見書，認為年改的真正動機應是「政府不願意再花這麼多錢來照顧軍公教退休人員」。最後釋憲的結果，也滿足民進黨的期待。當蔡英文集權力於一身後，國民黨竟又想靠釋憲做民進黨蠻橫修法的救濟，挑戰蔡英文。國民黨怎還相信，大法官心中有尺?