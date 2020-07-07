特殊著作僅一篇獨自掛名 學者：何怡澄應退出考委提名

立法院今天進行考試院正副院長及考試委員同意權公聽會。世新大學通識教育中心副教授桂宏誠表示，考委被提名人何怡澄是適用「學識豐富、特殊著作或發明」規定獲得提名，但經查其特殊著作，獨自掛名的只有1篇，並不符法定資格條件，應自行退出被提名，以免受非議損及尊嚴。

桂宏誠說，何怡澄提出的專門著作若有其「特殊」之處，就是這些研究成果都不是獨自完成，甚至也不是這些研究成果的最重要貢獻者，加上沒有提出學術專書，16篇中文和3篇英文的期刊論文中，包括TSSCI10篇、SSCI1篇，這些著作對許多學者而言都「很不特殊」。

桂宏誠指出，何怡澄的著作真正「特殊」之處在於，只有1篇獨自掛名作者，不僅如此，19篇和他人共同掛名的著作中，僅1篇列名為第一作者，6篇列名為通訊作者；經查，在這些著作中和何怡澄合作的郭振雄甚至貢獻度更大，「既證明了郭教授比何教授還要符合擔任考試委員的資格，也顯示真正決定何怡澄獲得提名是有外界所不知的理由」。

民進黨立委范雲表示，檢視何怡澄的期刊論文，符合學界TSSC、SSCI的高標，且非常多是通訊作者或第一作者。范雲說，自己是社會學背景，但提出質疑的學者是政治學背景，「這些論文，讀得懂嗎？」怎麼知道沒有特殊學術貢獻，如此評論似乎太任意性，令人遺憾。