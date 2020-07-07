蔡英文一句話叫來大法官呂太郎 林為洲：道歉下台！

前大法官許玉秀投書媒體爆料，指蔡英文總統於3月接見司改倡議團體時，當著在場公民團體的面，嚴厲地把大法官呂太郎喝斥一頓，雖總統府、司法院事後澄清絕無此事，但引起喧然大波；國民黨團總召林為洲指出，大法官破壞憲政份際，「這在國外是要下台，大法官要辭職的」。

林為洲說，今年3月27日司改團體和多個公民團體和蔡英文總統會面，了解司法改革進度和法案進程，但蔡英文當場要司法院秘書長林輝煌把呂太郎從司法院叫過來說明，呂太郎竟也接受，大法官做出違反憲政份際的事情。

他說，若總統可以隨時把地位遠高於各級法院院長、庭長、法官的大法官叫過來問他事情，將來也可以叫司法院長、各級法院院長、庭長、高院院長、地院院長叫到總統府來問事情，未來還有司法獨立嗎？

林為洲指出，前總統馬英九即因前檢察總長黃世銘進總統府報告事情被罵翻天，被罵干預司法、總統府黑手伸入司法，相對於檢察總長，司法院獨立地位更是憲法所保障，竟可以叫司法院大法官說明事情，司法獨立在哪裡？他認為，蔡英文、呂太郎要為此道歉，「這在國外是要下台的，大法官破壞憲政份際要辭職」。