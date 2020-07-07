游錫堃：中共不僅國內稱帝還肖想統治世界

立法院長游錫堃質疑，港版國安法定罪範圍擴張到全球，簡直從國土安全法變相升級為出征條例。中共不僅國內稱帝，還肖想統治世界。透過國安五法、反滲透法保護台灣，才能避免台灣淪為香港。

游錫堃今早在立院受訪，批評港版國安法難以理解，不只規範台灣，連外國政治性組織都要規範，讓人對香港現在的遭遇感到很難過。在中共威權體制下，港人很努力，但沒辦法得到想要追求的自由民主，甚至陷入現在的困境。讓人更知道國安五法、反滲透法的必要，有這些來保護台灣，才能夠避免台灣淪為香港現在的處境。

游錫堃表示，這個國家與大家所能知道的一般國家好像不一樣，中共國家主席習近平上任後，不但揚棄1992年鄧小平提出的韜光養晦，也拋棄了胡錦濤在2003年主張的和平崛起，完全變了一個樣。中共政權是不義的、威權的、會霸凌其他自由民主國家的，已變成開放社會、個人自由的威脅，中國周邊國家的民意都支持跟中國脫鉤，台灣一定要更團結，中共的立法無法改變，能做的就是保護自己，盡最大力量保護香港，能夠幫忙香港的，不論是人道、其它方式，都一定要幫忙。

游錫堃說，中共打算「今日香港、明日台灣」，讓人憂心的是，現在中共好像不怕任何人，不顧內部經濟蕭條、財政困難、洪患等，得罪周邊國家，與日本、台灣、菲律賓、美國、越南、印度都有緊張情勢，爭端包括東海、台海、南海，內部還有新疆、西藏、香港問題，中共政權路已經越走越窄，但還是一直企圖拿下台灣。中共拿香港就是留港不留人，拿台灣就是留島不留人，國人一定要用最大努力支持國軍、保護自己。

接著游錫堃又在臉書貼文，質疑中共不僅國內稱帝，還肖想統治世界？「港版國安法」把威權觸角伸往自由言論的淨土，要求社群平台提供用戶個資，還要求移除港府認定「危害國安」的內容。更甚者，整部法的定罪範圍擴張到全球，簡直從國土安全法變相升級為出征條例。由此可明辨，將港版國安法和台灣的國安五法與反滲透法類比，是極為荒謬的說法。台灣盡全力對抗霸權，阻擋侵犯主權的勢力滲透，便是為了防止台灣落入香港此時的困境之中。期許世世代代，在一個民主自由的環境中，帶領台灣成為正常國家。