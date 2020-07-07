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小池百合子連任東京都知事 外交部：誠摯祝賀

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
東京都知事小池百合子在贏得連任後於記者會上接受獻花。（美聯社）
東京都知事小池百合子在贏得連任後於記者會上接受獻花。（美聯社）

日本京都知事日前舉行選舉，現任知事小池百合子成功連任，以破6成超高得票率大勝其他21位對手。台灣日本關係協會秘書長郭仲照今在外交部例行記者會，對此一選舉結果表達誠摯祝賀。

郭仲熙表示，東京都知事小池百合子勝選連任，彰顯廣大選民對東京都防疫與都政改革成果的高度肯定，外交部特此表達誠摯祝賀，並期許未來與東京都持續就都市規劃、防疫經驗、經貿投資、人才培訓、文教體育等全方位領域強化實質交流與合作。

此外，日本九州豪兩造成嚴重傷亡，造成熊本、鹿兒島、宮崎等縣災情慘重，蔡英文總統已於5日在推特分別以中、日文發文慰問，外交部也對九州地區因暴兩造成不幸的傷亡與財產損失表達最深切的祈福與慰問，衷心期盼受災家園早日重建，傷者儘速復原。

郭仲熙表示，台日兩國天然災害頻仍，彼此互為最重要的生命共同體，期盼未來加強與日本在減災、整備、應變與重建等領域的經驗交流與合作。

日本 京都 東京

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