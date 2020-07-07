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英屬哥倫比亞大學更正對台稱呼 外交部樂見並肯定
加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）在年度招生報告中，將台灣列中國的一省。UBC媒體關係資深主任Kurt Heinrich回應媒體詢問時表示該校未來將以「台灣」稱呼我國。外交部今表示，樂見UBC回歸學術領域的中立、自主，並肯定UBC理解問題的本質並願意改正對我國的不當稱謂。
對於UBC招生報告對台灣不當稱謂，我外交部日前透過駐溫哥華代表處，表達台灣嚴正的立場，呼籲學術回歸中立、自主，勿屈從中國壓力，並要求更正。
由於UBC已經公布的2019至2020年度招生報告，目前尚未改正對我國名稱，外交部發言人歐江安說，已請駐溫哥華辦事處持續進洽UBC，表達我國嚴正立場，並將持續關切追蹤。
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