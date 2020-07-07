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府方指喝斥大法官不實指控 許玉秀：不只一人說過

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
前大法官許玉秀上午出席「行使考試院院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會。記者潘俊宏／攝影
前大法官許玉秀上午出席「行使考試院院長、副院長及考試委員同意權案」公聽會。記者潘俊宏／攝影

大法官許玉秀日前投書媒體指稱，蔡英文總統曾因司改議題，把大法官呂太郎找來喝斥，府方回應一切是憑空指控。許玉秀今天表示，自己當然不在現場，但聽過不只一個人談論此事，更有人在公開場合提及，會提出來是因為曾擔任過大法官，若對這件事沒反應，對得起曾經的職務嗎。

許玉秀說，「喝斥」是文言文，翻譯成白話文是什麼，「我聽到的就是這樣，只是用喝斥這樣的文字表述出來」。許玉秀指出，這是公共事務，自己有一份責任把資訊揭露，讓大家有機會澄清，如此比大家在背後傳這件事要好。

許玉秀表示，這件事一直都在傳，不只聽過一個人說，當二、三個人在這樣說的時候，對總統好嗎。許說，自己沒機會跟相關單位說，因為只是老百姓，所以把資訊寫出來，讓相關人等澄清，社會自然會得到一個適合的答案。

對總統府指稱其言論不實。許玉秀說，自己不需要回答這個問題，大家都知道自己不在現場，「講說我不在現場，是廢話」，但有沒有相關人等跳出來澄清，「有啊，這樣就夠了」。

大法官 文言文 蔡英文

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