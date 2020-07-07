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水利會改制公務機關違憲！國民黨團赴司法院聲請釋憲

聯合報 / 記者林孟潔/台北即時報導
水利會改制公務機關，國民黨團今到司法院聲請釋憲，由大法官書記處長許辰舟接下釋憲聲請書。記者林孟潔／攝影
水利會改制公務機關，國民黨團今到司法院聲請釋憲，由大法官書記處長許辰舟接下釋憲聲請書。記者林孟潔／攝影

立法院日前三讀通過農田水利法，水利會今年10月起改置為公務機關，資產及負債將由國家概括承受，評價正反兩極；國民黨團集結38名立委連署後，上午到司法院遞狀聲請釋憲，並喊口號「強奪民產違憲」、「奪產極權、民主倒退」。

國民黨團總召林為洲今和首席副書記長林奕華、經濟委會召委廖國棟、立委陳超明、孔文吉、楊瓊瓔、謝衣鳯、林文瑞等，及反消滅水利會全國自救會代表，集結司法院大門，聲請農田水利會組織通則第40條釋憲。

林為洲指出，國民黨團完成38名立委連署協助水利會聲請釋憲，因農田水利會組織通則第40條規定，將水利會改制公務機關侵犯人民財產權，因水利會是自治團體、公法人，處理財產須經會員大會或會務委員決定，如今收歸國有不必經過會員大會同意，即可處分水利會財產，違反憲法第15條。

他說，將人民自治團體的水利會改為公務機關，剝奪憲法第14條保障人民有組織結社的自由和權利，也違反憲法第22條保障人民的基本權；再者，農田水利會組織通則第40條也違反比例原則。

林為洲說，執政黨「選不贏就沒收選舉」，是非常不恰當的做法，制度是久遠的，國民黨支持改革100多年歷史的水利會制度，當時國民黨也提出相關改革方案，包括會務委員或會長選舉過程有不足或瑕疵，改革選舉辦法適用選罷法、工程發包事項適用採購法，但執政黨完全不採納，硬要沒收、收歸國有，「到底改革是目的，還是沒收才是目的」，完全無法接受執政黨「號稱改革實則沒收人民團體財產」的作為。

反消滅水利會自救會法律顧問蘇煥智指出，2年半前通過農田水利會組織通則第40條修正案，是水利會改制公務機關的第一步，此次提出釋憲的理由，包括農田水利會在日據時代就已是公法人，成立至今超過100年，是先於中華民國台灣法律存在的人民團體，連司法院長許宗力的大作中也承認農田水利會是歷史性的公法人。

他說，日據時代承認農田水利會為公法人，是為減輕日本政府財政困難，由農民來分擔投資建設經費，也負擔維護管理經費，而農民參與管理灌溉這個制度是全世界農田水利灌溉最進步的制度，也是聯合國農糧組織大力推動的國際主流制度；相反的消滅水利會的第一步，通過農田水利會組織通則第40條，剝奪會員投票權、選舉權，嚴重侵害人民權益，也剝奪農民灌溉水權。

蘇煥智說，水利會代表最擔心就是無法確保農民用水，台灣農業沒辦法永續發展，考量台灣農業未來發展才提出農田水利會組織通則第40條釋憲案。

水利會改制公務機關，國民黨團今到司法院聲請釋憲。記者林孟潔／攝影
水利會改制公務機關，國民黨團今到司法院聲請釋憲。記者林孟潔／攝影

農田水利會 司法院 釋憲

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