綠促辭職 李眉蓁嗆：民進黨選輸還有大官做

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁今天到大社區拜票，對民進黨要求她辭職參選別腳踏兩條船，李反擊綠營說「我一直都在高雄，可不像民進黨選輸還有大官做」。日前國民黨主席江啟臣到高雄輔選時，李眉蓁談到蓮池潭30年不變相當可惜等，民進黨指她身為左營區議員有失職，李眉蓁今天說，「他們怎麼好意思，20年來都是民進黨執政，換國民黨執政一定做好」。

高雄市長補選藍綠白三組參選人昨天也針對校園冷氣議題過招，陳其邁主張當選後加速推動國中小教室班班有冷氣，李眉蓁說，前市長韓國瑜任內就有規畫雙機，陳其邁是跟進韓國瑜的政策，李眉蓁今天受訪略帶揶揄口吻說「那陳其邁也是韓國瑜2.0囉！」

大港橋昨天傍晚啟用，陳其邁昨天參加開幕，提到當選後恢復大港開唱。李眉蓁曾在議會質詢時批大港開唱有些內容過於粗魯，被問到對大港開唱是否續辦的態度，李眉蓁說，她重視流行音樂等藝文活動，但大港開場呈現方式要再進一步討論。

國民黨秘書長李乾龍曾在廣播節目受訪談到，若高雄市議長補選失守，他和江啟臣就走路。李眉蓁今天被問到此事，她說，不管是市長或議長補選，大家都為黨承擔責任，她臨危受命上陣，但一定會全力以赴做到做好。

國民黨在高雄市大社、大樹選區議員許慧玉今天不見陪同，由助理當分身陪李眉蓁拜票。藍營整合是否有隱憂？李眉蓁解釋說，許慧玉身體微恙，兩人昨晚有傳訊息相互聯繫，也彼此打氣，黨內團結沒有問題。

對民眾黨參選人吳益政邀請就高雄空汙議題辯論一事，李眉蓁說，對高雄有益的事她都支持。