藍委突襲陳菊撲空 游錫堃：場地不大 且國會應有禮貌

立法院臨時會下周將審查監察委員人事同意權案。立法院長游錫堃接受廣播專訪時表示，他很敬佩陳菊的一生，雖然各界有不同看法，但自己非常肯定陳菊。他也提到，雖然國民黨可以表達抗議，但總統府秘書長率被提名人拜會是對國會的尊重，他期待國會還是能有禮貌。

游錫堃在廣播節目中談到自己與陳菊相識的過程，自己對陳菊一生非常敬佩，雖陳被提名外界有各種不同主張，但自己對陳非常肯定。主持人追問若有人被刷掉，是否會讓蔡總統沒面子，游錫堃說，這要立法委員來決定，自己負責主持會議，最後還是要看票數。

對於上周原定總統府秘書長蘇嘉全要帶領監委被提名人拜會，卻臨時取消，也讓企圖抗議的國民黨立委撲空。游錫堃說，他這邊是因為考量會面場地不大，無法容納所有人，主動提出取消，至於總統府可能也有他們的考量。游錫堃說，總統有提名權，人事同意權行使前拜訪國會，是對最高民主殿堂的尊重，雖然國民黨可表達抗議，但對方照憲政體制走，他期待國會還是能盡到禮貌。

至於國民黨在臨時會杯葛造成議場公務損傷，游錫堃說，依照過去就是要賠，實報實銷，國民黨也表達會賠償，不會告他們妨害公務。游錫堃說，「這又不是第一次了。」

對於國民黨最近提出要廢除考、監兩院，游錫堃希望國民黨會真的支持。廢考監是民進黨一貫主張，但修憲案沒有國民黨配合，不可能成案， 一定要國民黨等各黨派支持，並在公民複決達到足夠人數。他也提到，全民複決需要全國投票權人過半支持，需要九百多萬票，比這次總統大選蔡英文總統的得票還高，只有靠公投綁大選。

一旦廢考監，陳菊可能變成最後一任監察院長。游錫堃認為，陳菊的為人不會在乎這一點，只會在乎如何讓國家更好，且而且即便真的廢除，也要有人處理監察院的落日問題。被問到監院廢除後，監察權移轉立法院，是否有自肥疑慮，游錫堃表示，原本國會就有部分調查權，只是過去沒有行使。他也引用英國國會萬能論，說明這就是三權分立的理論，國會代表人民，不但是最高的立法機構，也是最高民意機構，大家都贊成三權分立，在國際許多國家運作也很成功，應該有一個機會讓國會成為真正民主殿堂。