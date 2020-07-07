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游錫堃：馬英九應該少說話多看國際新聞
前總統馬英九因為台版國安法槓上蔡政府，立法院長游錫堃今天也加入戰局。他在接受廣播專訪時表示，馬總統如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心港民的前途，「馬前總統現在應該少講話」、「他真的要多多看國際新聞」。
港版國安法通過，馬英九日前接受媒體訪問時表示，台灣除了有國安五法、還有反滲透法，「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓啊」，民進黨則反批馬英九的說法荒謬不恰當。
游錫堃上午接受廣播專訪被問到此事，連說兩聲荒謬、荒謬，台灣的國安五法是要反滲透、避免台灣成為香港。游錫堃說，馬英九現在應該少講話，他的認知完全錯誤，馬英九如果真的有悲天憫人的胸襟，應該多關心香港，港民現在的前途怎麼辦。
游錫堃建議馬英九要多多看國際新聞，5月22日白宮發表一份戰略報告，說美國40年來犯了對華政策重大錯誤；6月8日北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）也提到，全球要組織一個大聯盟，對抗中國霸凌，中國已經對全世界開放社會、個人自由帶來威脅，馬英九應該多多了解國際。
游錫堃也提到，他主張國家正常化，正常化的路是漸進的，目標是要變成一個獨立、小而美、健康的國家。
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