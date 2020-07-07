游錫堃「台醫」說惹議 台師大教授：民進黨恐中症

立法院長游錫堃日前出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」，開幕致詞提到，中醫傳到台灣若改叫「台醫、台藥」也很不錯，引發熱議，游又在在臉書貼文宣傳自己主張，認為漢醫、台醫比中醫更合適台灣；對此，台師大國文學系教授林保淳臉書評論說，民進黨有「恐中症」、 國民黨有「憂中症」。

林保淳說，民進黨有「恐中症」，凡是牽涉到「中」字所代表的「中華」、「中國」等與政府或民族有關的字眼，都極力加以迴避，或更或改，不一而足，就是為了刻意區別台灣與中國的分異，這已不是「暗獨」，而是在為「明獨」帶風向了。

可藍營的人也高明不到哪裡去，可以概括為「憂中症」，唯恐「中」字一旦被更換為「台」字，就連帶著安身立命的憑藉都即將消失一般。

南轅北轍，驢頭馬嘴，欲避者如中華航空、中油、中鋼等帶有農厚國族意味的「中」字，企圖改換為「台」字，原亦未嘗不可，但其後座力之巨大，就要有本事去承擔，此姑且不論；但是連代表文化意義的「中」，都要求更改，如游錫堃之欲改「中醫」為「台醫」，則除了是意識形態作祟外，更凸顯出其「恐中症」的嚴重。

如果真欲如此，則「中餐」當改為「台餐」、「中藥」換為「台藥」，「中文」、「中國畫」、「中國結」，凡是源於大陸而台灣仍然存有的一切，都不妨改絃更張，這除了玩弄文字遊戲外，可有若何實質的意義？

欲護者也是一樣，明知「中」字有許多的異解，不一定非專指「中國」不可，又有何理由要人家「陳時中」、「陳致中」非改為「時台」、「致台」不可？莫非強調了「台」字，就不許人家用「中」嗎？論辯失焦，既無共識，更缺乏說服力。

藍綠對立，雙方盡是在挑字眼、玩遊戲，「恐中」、「憂中」，彼此攻詰，糾結在空名虛字之間，而忽略了實際的內涵與意義，雞同鴨講，長此以往，台灣的未來就只有口沫，而沒有是非了。