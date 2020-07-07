李乾龍：明眼人就知道 朱立倫有企圖心

國民黨秘書長李乾龍昨天接受電台專訪，被問到明年國民黨主席選舉，前主席朱立倫可能出來挑戰現任主席江啟臣，形成江、朱之爭，「朱立倫是不是真的在鬥江啟臣？」李乾龍表示，「明眼人一看就知道，他（指朱）也是有企圖心的。」

不過，李乾龍認為，黨內競爭不是壞事。他的心態是，希望國民黨可以重新爬起來，希望好的人才、有能力的人來帶領國民黨，「誰的能力好，我就支持誰」，國民黨最艱困的時候，誰願意出來承擔，這勇氣都令人敬佩。

對於媒體詢問，明眼人都看出朱立倫的企圖心，江啟臣先笑而不答，並反問「誰說的？」媒體說是李乾龍時，江啟臣才表示，他和朱都認為，這是綠營見縫插針，分化的伎倆，他們不會中計，國民黨上下目前只有一個共同目標，專注於高雄市長補選。

至於高雄市議會將進行議長補選，李乾龍說，「如果議長沒有穩住，我和江啟臣兩個就走路。」他強調，議長、市長補選，至少議長要穩住，如果沒有保住議長，市長也不用選了。

李乾龍說，因為國民黨議員是多數，一定要把議長的位子穩住，這是責任感，「你不穩住，你還能坐在這個位子上嗎？」他說，議長穩住才能把市長的氣勢拉起來。

江啟臣表示，他和李乾龍對黨內大小事情，都會負起責任，黨內意見不同很正常，國民黨不是一言堂，會彼此尊重及協調，他有信心保住議長寶座。