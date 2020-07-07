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兩岸論述／連戰尊重馬 洪秀柱認不完全正確

聯合報 / 記者劉宛琳／台北報導
國民黨秘書長李乾龍（左）昨天在國民黨中央黨部一樓張貼「第20屆第4次全代會」公告。記者邱德祥／攝影
國民黨秘書長李乾龍（左）昨天在國民黨中央黨部一樓張貼「第20屆第4次全代會」公告。記者邱德祥／攝影

國民黨昨天公告九月六日將召開全國代表大會，除了討論黨章等修正案，也將報告改革委員會結論。其中備受爭議的兩岸論述，前總統馬英九前天向對岸喊話「沒有一中各表就沒有九二共識」，前主席連戰昨天表示尊重，但另位前主席洪秀柱認為不完全正確。

連戰辦公室表示，尊重馬英九的說法，並指相關想法在上次已聲明。連戰日前聲明說，九二共識就是兩岸都堅持一個中國，但對一中涵義的認知不同，所以雙方各自表述，求同存異、擱置爭議；九二共識確實是充滿智慧的發明，價值不容抹殺。

洪秀柱表示，九二共識有兩個共識，包含一個中國原則和謀求未來的統一，有「各表」的意思在裡面，對岸是「一中不表」，我方是「一中各表」，這是求同存異和擱置爭議的部分，大家以口頭聲明的方式表達「一個中國的原則」並非「一個中國的含意」，具體內容要另行協商，所以不能直接說「一中各表等於九二共識」，「那是錯的」，一中各表不等於九二共識，九二共識也不等於一中各表。

對於兩岸論述建議案，國民黨秘書長李乾龍昨表示，確實有各方的意見，包括歷屆黨主席都有意見，雖然當初馬英九、吳敦義和連戰都沒出席他的邀宴，但經過溝通，都認為改革委員會所提建議案，並沒有要捨棄九二共識。

李乾龍也說，因時空背景不同，必須要有不同的論述，歷屆黨主席也都能了解，大家都有相當程度的共識；江啟臣現在也頻頻下鄉與黨代表、黨員座談，聽取基層意見，再來彙整。

九二共識 一中各表 連戰 馬英九 洪秀柱 李乾龍 吳敦義 江啟臣

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