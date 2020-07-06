高市議長補選／藍下軍令狀 綠黃明太、鄭光峰退選

高市議長補選情勢詭譎，民進黨秘書長林錫耀昨到高雄協調，原登記的黃明太、鄭光峰經協調後退選，給黨團另推人選空間。國民黨議員陳麗娜、吳利成宣布退出黨團運作，出現分裂隱憂。國民黨秘書長李乾龍昨接受電台專訪說，「如果高市議長沒有穩住，我和江啟臣兩個就走路」，等於下了軍令狀。

林錫耀昨到高市議會民進黨團協調議長補選事宜，原本登記參選的黃明太、鄭光峰在協調後決定退選。林錫耀說，市長補選在即，為了避免議長選舉影響到民進黨團結輔選市長參選人，原本相爭不下的黃、鄭願意各退一步，顧全大局，退出議長補選提名。

黃明太說，為了黨團和諧，他跟鄭光峰一起退出，會支持黨團最後推出的人選。鄭光峰說，他和黃是為了團結，讓黨團有思考空間。黃、鄭退選後，民進黨團昨經投票，贊成由黨團自主決定議長人選的14票、支持由黨中央徵召有3票，決定重新開放登記，今下午5點截止登記。

據悉，民進黨接下來的共識人選是前黨團總召張勝富，但張昨天不回應。綠營議員表示，張勝富是退下的兩方都能接受的人選，議長這一仗對綠營來說不會強求，就看藍營是否有變數，藍營若分裂，綠營勝算大增。

民進黨秘書長林錫耀（中）上午到高市議會民進黨團，召開議長補選協調會議，民進黨原有黃明太（右二）、鄭光峰（左二）登記表態參選，今在協調後，兩人均決定退選，由黨另推人選。記者蔡孟妤／攝影

雖然陳麗娜、吳利成退出國民黨團運作，兩人仍表示會支持國民黨議長人選。議員黃紹庭說，黨團運作和議長選舉要分開看，退出黨團不代表議長選舉不團結。藍營議員仍對議長選舉樂觀看待，議員黃柏霖說，透過耐心溝通，黨內還是能打贏議長選舉。

高市議長補選第三勢力扮演關鍵少數，兩黨都爭取第三勢力合作。

補選時間須由議員提案，由代議長陸淑美召開程序委員會，通過後交大會討論。時間可能在本次定期會後或8月15日市長補選結束後舉行。