朝野挑燈協商參審法草案 113條保留75條到20日表決

立法院今天朝野協商，完成「國民參與刑事審判法」草案初步討論，但保留絕大部分條文，將留待7月20日院會表決。

立法院3日、6日挑燈夜戰，朝野協商「國民參與刑事審判法」草案，達成初步結論，但民進黨團主張參審制，在野黨團支持民間司改團體推參審、陪審兩制併行，朝野共識不多，113個條文中，75條遭保留。

立法院長游錫堃表示，希望各黨團將協商初稿帶回去研究，在院會處理前，有問題可以再提出，院會處理前仍可再溝通。由於7日起將處理考試院、通傳會（NCC）與監察院三項人事案，「國民參與刑事審判法」草案預定20日院會處理。

民進黨團總召柯建銘表示，為朝野和諧，民進黨願意禮讓在野黨版本先表決，希望院會處理前，各黨各提1個版本進行表決，但希望各黨不要再提重付表決、再修正動議。