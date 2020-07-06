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蔡總統為日本水災致意祈福 安倍：患難見真情
日本九州連日豪雨成災，損失慘重。蔡英文總統透過推特上致意，盼受損家園早日重建。日本首相安倍晉三也在推特回覆「患難見真情」，並表達感激之情。
蔡總統今天在推特以中日文發文表示，極端氣候對生命造成的傷害不分地區，連日嚴重豪雨不僅對中國長江流域帶來災害，也在日本九州地區造成傷亡，盼天候能回復正常，為逝者祈福的同時，也盼受損的家園能早日重建，傷者盡速復原。
她對連日豪雨造成日本九州水患嚴重，特別致上慰問之意；並表示得知熊本縣老人院「千壽園」淹水導致多人死亡，感到很遺憾，為逝者祈禱的同時，也期盼災區能早日重建。
對於蔡總統的慰問，安倍以中日文發出的推文表示：「俗話說『患難見真情』。在九州地區發生豪雨災害之際收到溫馨的慰問，本人心中充滿了感激之情，謝謝各位。」
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