馬英九拿國安五法類比港版國安法 民進黨：荒謬不恰當

針對港版國安法通過，前總統馬英九昨天接受媒體訪問時表示，「我們蔡政府對台灣的國安法也不遑多讓啊，除了有國安五法，台灣還有反滲透法。」民進黨稍早發出聲明，批評馬英九拿港版國安法與我國國安五法及反滲透法類比，荒謬且不恰當，慶幸馬已經不在任。

民進黨指出，地球是圓的，不是平的，「馬前總統你知道嗎？當全世界許多民主國家都透過立法，來防止對抗中國的滲透跟入侵，也都反對中國強行通過港版國安法，侵害香港人權時，馬英九前總統卻把中國港版國安法跟台灣國安五法、反滲透法做荒謬且不恰當的類比。」

民進黨說，馬胡亂比較，形同把台灣等同於香港，慶幸馬已經不在任，馬前總統這樣令人咋舌的言論，不知道是不是因為退休後，與世界民主社會脈動脫節，「或者是他個人的鄉愁和意識形態，反映出他的真實想法？」

民進黨指出，馬英九昨天說出沒有「一中各表」就沒有「九二共識」，不禁讓人冒冷汗覺得馬前總統是否拍子慢了好幾拍。習近平去年公然定調「九二共識」就是「一國兩制」時，馬英九人不知道在哪裡？還好那時候馬英九已經不是總統，不然真不知道馬英九會如何包容「九二共識」。

民進黨強調，就當世界民主國家同聲撻伐中國，抵制中國蠻橫對待港人的行為時，馬前總統卻聲討民主台灣，馬前總統的論述，難道也是國民黨中央現在的立場嗎？