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總統喝斥大法官？ 王薇君：她「訓誡」官員要貼近民意

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
兒童權益促進協會理事長王薇君（右五）表示，總統蔡英文的確「訓誡」司法官員，目的是要他們貼近民意，她認為蔡有心司改。圖／王薇君提供
兒童權益促進協會理事長王薇君（右五）表示，總統蔡英文的確「訓誡」司法官員，目的是要他們貼近民意，她認為蔡有心司改。圖／王薇君提供

大法官許玉秀投書「風傳媒」，指總統蔡英文3月接見民間監督落實司改國是會議決議聯盟時，「很嚴厲地把呂太郎（大法官、前司法院秘書長）喝斥一頓。」，引發議論，司法院和總統府今都發聲明澄清內容絕非事實。許玉秀當天並不在場，而在場的兒童權益促進協會理事長王薇君表示，「喝斥」一詞或許不妥，但蔡的確有「訓誡」，意思是要司法院和法務部傾聽民眾的聲音。

司改國是會議總結會議下個月即將滿3周年，當時王薇君還曾拿出一張印著「總統 司改玩真的嗎？」的大布條，請蔡英文在上頭簽名。王薇君表示，因國民參與審判究竟要採取參審制或陪審制的力量在拔河，有些司改委員認為司改是假的，但她3月27日時進入官邸，了解了蔡英文對司改團體和機關的距離，認為「總統是認真的」，上周末陪審團舉辦晚會，她才披露這段故事。

包括民間司改會、台灣大學法醫學研究所、兒童權益促進協會、人權公約施行間督聯盟等團體代表10人，27日下午和司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥受邀到總統官邸，蔡英文以中間人的角色來了解雙方的歧見。王薇君當時面對蔡英文而坐，因林輝煌對刑事訴訟法關於鑑定的修法過程不了解，因此總統府徵詢呂太郎，請他前來說明。

王薇君還原，當天大家見面時都很客氣，但自己是大砲性格，當著總統的面抱怨「你們都太客氣了，他們（指官員）都不聯絡的」，總統驚訝「真的嗎？」，因此才找來之前負責司法院業務的呂太郎。王表示，當還跟蔡英文說「我一直相信妳，對妳很有信心，但信心快被磨光了」，並舉犯罪被害人保護的架構未臻完善為例，希望法務部加快腳步。

那天下午下雨，呂太郎進入官邸後就坐在律師尤伯祥旁邊、王薇君的前方。王薇君說，蔡英文告訴官員「法律人不要有法律人的傲慢」，像總統府也常接到民眾的陳情，都會轉交給相關單位處理；原本預計1小時的拜訪，最後花了2小時40分鐘，其中40分鐘還是蔡英文在告誡官員要「回應人民」。

蔡英文表示，自己以前也當過官員，常被質詢，但很少被難倒，但有人曾告訴她「講贏不見得是對的」，要「貼近人民的聲音」，以此例和司法官員分享。王薇君說，看到總統這樣訓誡政府官員，他們還反而覺得「尷尬」，而蔡英文也對台大醫學院法醫學科暨研究所教授李俊億提議的浮屍、棄屍斷層等鑑定肯定，認為這應該是最容易、要去做的。

王薇君說，不少立委對司改國是會議委員「沒有民意基礎」而有微詞，但他們花了那麼多的時間開會、努力，原因還不是因為「立法怠惰」，對她而言，感受到蔡英文總統「真的很有心」，4日才會說出這件事。

至於外界批評總統是否該「找大法官來問」，王薇君表示呂太郎之前負責法案，後手又不清楚狀況，「不找呂要找誰？」，希望批評的人不要鑽牛角尖。司法院表示，許多大法官也常參與、主持演講，不可能、也沒必要將引領當代法律思潮的法學家「關在象牙塔」。

司法院 蔡英文 大法官

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