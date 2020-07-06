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總統找大法官喬事？ 柯建銘：有權調解

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團總召柯建銘。 圖／聯合報系資料照

大法官不能讓總統隨叫隨到，甚至討論修法內容，違反行政中立！」立院6日進行朝野協商，國民黨團針對前大法官許玉秀爆料，總統蔡英文曾命令大法官向她報告國民法官修法事宜，抨擊蔡違反行政中立，對此司法院秘書長林輝煌否認，民進黨團總召柯建銘也反駁說，總統有院際調解權，現場民眾黨、時力則要求兩大黨不要藉事拖延協商。

違反行政中立

前大法官許玉秀6日在媒體投書，公民團體3月面見總統時，抱怨司法院和民間團體的互動不佳，總統不但不假辭色地責罵在場的林輝煌秘書長，還命他立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓，許玉秀痛批，這恐怕在世界憲法史上絕無僅有，蔡英文根本不懂權力分立。

因此在一早的《國民法官法》朝野協商中，國民黨團總召林為洲便對此表示不滿，也對民進黨不管以前黨綱規定要支持陪審制，結果現在卻要推行限制諸多的參審制感到無奈，根本沒有聽見在野黨與民間司改團體的心聲。而且他也說，過去擔任司法院秘書長的呂太郎曾與公民團體討論陪審參審兩制併行的法案，結果當了大法官之後卻噤聲不提。

林輝煌嚴正否認林為洲的指控說，當時是因為這些案子是他就職前就已經送交行政院，但行政院與司法院開了6次會都沒有結果，因此在接受司改團體的質疑時，總統請當時負責協商的呂太郎說明而已，但林為洲堅持，總統不能直接叫現任大法官過來，也違反行政中立原則。

民進黨反悔承諾

「總統可以調解院際紛爭。」柯建銘也插話說，蔡英文的行為沒有問題。而當初並沒有所謂兩案併行的「方案」，他在協商過程中幾乎都有參與，非常清楚，立法院從來沒有接過司法院的兩案併行方案。而民進黨現在希望推行參審制的原因，是因為參審制比較可行，如果仿效美國陪審制，還需要立如刑事證據法等子法，曠日廢時。

但時力立委陳椒華認為，民進黨提出這些都不是理由，民間都可以配合，而且柯建銘以前選舉時也公開簽過承諾書，支持陪審制，而且陪審制也寫在民進黨黨綱，現在卻大轉彎，實在搞不懂。不過隨後現場就針對大法官一事吵鬧起來，民眾黨總召賴香伶要求協商不要離題，但現場太過混亂，立法院長游錫堃隨即宣布下午再行協商。

總統府發言人丁允恭隨後也回應，當時蔡與民間團體的對話純屬對公共政策的討論溝通，總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法個案，也無關大法官權責。丁允恭說，歡迎各界關於公共政策的理性辯論，讓政府在政策的規劃與推進上更加周延，但對於黨同伐異，甚至是不確的指控，我們感到高度遺憾。

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