在野黨聲援司改團體 批民進黨不該採輾壓通過爭議法案

立法院今繼續就「國民參與刑事審判法」草案進行朝野協商，司改團體下午則在立法院外抗議，反對民進黨草率立法。國民黨、民眾黨、時代力量黨團皆到場聲援，呼籲民進黨不該採輾壓方式表決通過法案。

民間司法改革基金會、台灣陪審團協會等組成的「陪審參審一併試行推動大聯盟」，今持續在立法院外靜坐抗議，邁入第8天，呼籲司法改革應參審制、陪審制兩制併行。在野黨團今下午也到場聲援。

民眾黨團總召賴香伶表示，民眾黨態度很清楚，反對臨時會排入重要議案，由於民進黨執意將該案排入議程，「100多法條，目前就有30多條保留，從第一條逐條審理開始，僅有兩條有共識，整部法幾乎都毫無共識」。

賴香伶批評民進黨團協商傲慢，態度讓在野黨無法接受，民眾黨團將提出終止協商，並希望立法院長游錫堃能慎思，強調重要法案不該用輾壓投票表決方式處理。

國民黨團總召林為洲則批評， 當大家質疑民進黨黨綱支持陪審制時，民進黨團總召柯建銘卻回答，那只是對抗國民黨的策略。他質疑，「黨綱是黨的價值，卻成對抗國民黨策略，讓人民參與審判，這應是價值，並非策略，然而民進黨卻否定自己黨綱」。

林為洲也說，民進黨批評兩案併行是拼裝車，一定走不遠，也無法試行，但在野黨、司改團體原來是堅持陪審制，因為執政黨才妥協成兩案併行，卻被民進黨消遣，「那我們就回到陪審制！可是他們又不同意。」

時力黨團總召邱顯智則表示，國民參與刑事審判法是司法重要變革，司改院所提的版本卻毫無誠意，面對重要法案，呼籲執政黨、司法院開誠布公地和人民討論、聽取人民意見。