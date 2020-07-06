總統找來大法官喝斥有違份際？ 民間司改會董事長還原：確實有生氣

前大法官許玉秀投書媒體，質疑蔡英文總統曾在3月找司法院前秘書長、現任大法官呂太郎到面前訓斥，引發憲政份際的疑慮。民間司改會董事長林永頌透露，當日蔡總統談及司改議題確實「有上火」，雖然他們肯定總統在會中的發言，但召呂太郎前去，在制度上顯然有疑問。

林永頌指出，今年3月27日，有一落實司法國是會議決議的推動聯盟，由他帶隊擔任召集人，去面見總統。當下會面，除了聯盟的10個代表之外，還有司法院秘書長林輝煌、法務部長蔡清祥、政務委員羅秉成等人。

林永頌表示，當天民團與總統見面，原本相談甚歡，氣氛不差。但雙方討論到最後一個議題，關於鑑定法制，由於司法院有草案會銜行政院，由羅秉成負責與相關單位協商，卻遲遲沒有結果，蔡英文總統質疑為何拖延這麼久，認為司法院未盡溝通之責，由於林輝煌初任秘書長，不清楚細節，於是蔡總統吩咐林通知呂太郎到場說明。

林永頌表示，當天下大雨，呂太郎還是來了。

他轉述，蔡總統會中提到，法官、檢察官等，常常爆出問題，被評鑑、甚至被彈劾，嚴重影響司法威信，也衝擊到司法改革，司法院應該要有更嚴謹的職務監督。就事論事，民團當下其實非常肯定蔡總統的意見，但蔡總統顯然「有上火」，「坦白說是有發脾氣」，而呂太郎則負責回答問題。他認為，蔡總統未必是喝斥呂太郎，而是針對議題發言，不過總統確實有生氣。

林永頌認為，總統不是在喝斥誰，就是在講司法院的問題，不過民團並沒有要求呂太郎來，總統卻叫大法官到場，在體制上來講是有疑問、不太合適。

立法院長游錫堃今召集朝野協商，討論國民參與刑事審判法草案等案，國民黨立院黨團總召林為洲也引用許玉秀的投書提出質疑，總統可以把大法官叫去進行了解問題嗎。民進黨立院黨團總召柯建銘則為總統辯護，認為總統是捍衛國家司法制度的人，對於重大司改變革，難道不能關心與了解過程，對重大制度改變，難道不聞不問不語嗎，這不是介入個案。