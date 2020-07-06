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國民黨立委助理遭指黑道 群起抗議綠委霸凌

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨助理6日在議場抗議陳柏惟、王定宇等人抹黑，但綠委反擊，過去衝突僅限於立委，國民黨不要利用助理製造衝突。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨助理6日在議場抗議陳柏惟、王定宇等人抹黑，但綠委反擊，過去衝突僅限於立委，國民黨不要利用助理製造衝突。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「我們都有助理證，請王定宇、陳柏惟不要說我們是黑道！」國民黨立委助理群約100人6日在議場，針對3日監委拜會立院，民進立委王定宇等人指控，藍委帶黑道進入立法院的說法表達抗議，國民黨立院總召林為洲不滿表示，助理都只是幫忙委員，還要被立委霸凌實在不應該。民進黨立委鄭運鵬與王定宇則反駁，立委表達不滿，不要牽拖助理。

藍：不要霸凌助理

「大立委何苦這樣霸凌小助理？」全部助理在議場門外，胸前比著X的手勢、喊著「反抹黑、拒霸凌」的口號。林為洲說，因為當時國民黨有準備抗議活動，所以助理們要幫忙委員拿器材、準備道具等，跟著立委進入立院，結果基進黨立委陳柏惟與王定宇等人看到，就直接誣指他們是黑道，助理情何以堪？

國民黨團助理們呼籲，希望王定宇、陳柏惟與鄭運鵬等人，不要躲在鍵盤後面抹黑他們，要公開向他們道歉。他們也簽署了連署書，之後會送到立法院及民進黨立委的辦公室，希望他們不要再利用網路聲量霸凌可憐的小助理。最後他們全面靜默，一行人繞議場一圈後結束活動。

綠：不要牽拖助理

不過鄭運鵬在朝野協商開始前受訪表示，議事攻防難免有衝突，可是立委不要牽拖助理，否則以後立法院談事情就會變成烙人大賽，這樣衝突會沒完沒了。他也指出，很多立委是自費請助理，王定宇、陳柏惟等人看到黑衣人的當下，當然會懷疑這些人的身分。

王定宇在記者會後隨後在臉書發文反擊，長久以來立法院保警和議事人員不敢、也不可以介入立委間的衝突，國民黨要在立法院內製造衝突，怎麼可以叫助理參與？國民黨的助理可以在「立法院內」，拿著標語在立法院內堵人，阻擾立法院長接見監察委員被提名人嗎？不要沒有戰力又害自己的助理，「言論免責權」只及於立委本人而已。

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立法院 王定宇 國民黨

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影／國民黨立委助理穿黑衣 抗議陳柏惟、王定宇汙衊

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