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不改口還加碼 游錫堃：漢醫、台醫比中醫更合適台灣

聯合報 / 記者蔡佩芳／台北即時報導
立法院長游錫堃昨表示，「漢醫」如果在台灣叫「台醫」也不錯。圖／本報資料照
立法院長游錫堃昨表示，「漢醫」如果在台灣叫「台醫」也不錯。圖／本報資料照

立法院長游錫堃「台醫論」在國內引發不同看法，但游錫堃不改想法，今天又加碼表示，比起中醫，他認為「漢醫」或「台醫」會是更合適台灣的稱呼。

游錫堃昨日出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」開幕致詞提到，中醫傳到台灣若改叫「台醫、台藥」也很不錯，這番言論引起國內討論。游錫堃今日在臉書再貼文宣傳自己主張。

游錫堃在臉書貼文指出，在「中醫」的百年歷史前，「漢醫」已累積千年歷史，傳到各地也與當地文化融合，形成不同地域間的特性，傳到韓國為「韓醫」，傳到日本也叫「漢方」。他認為，在台灣無論發展為「台醫」，或追本溯源以「漢醫」為名都很好。如果未來社會逐漸發展出共識，這會是可以思考的選項。

游錫堃說，不只國內，台灣除了西醫名聞全球，生技產業也與中藥息息相關，研發成果早已展露頭角。在國際間日本已有「Kampo Medicine」的名稱，或許大家還可以思考，當台灣成果躍上國際舞台時，期待它繼續與中國一樣稱作「Chinese Medicine」，或是台灣可有屬於自己的名字？

游錫堃說，還記得多年前當他說「台灣文化」時，被大力糾正「只有中華有文化，台灣沒有文化只有民俗！」時間過去，越來越多人看見，台灣早已發展出獨具自己個性的文化，在海島之上容納了不同的可能性，無可取代。

游錫堃說，「稱呼」為何？或許是最表面的問題，但往往代表大家對事物的認同，是最後也最具挑戰的結果。昨日有機會分享自己的看法，希望拋磚引玉，也讓社會有多元的討論。討論總是好的。他更期待的是，無論是近期討論護照正名，乃至大大小小台灣生活中的細節，盼望世世代代台灣人，看見台灣的主體性，創造更多的台灣文化。

游錫堃 中醫 日本

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