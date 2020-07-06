侯友宜籲前瞻撥1000億 讓全台學校裝冷氣
新北市長侯友宜日前承諾，中央若核定學校裝設冷氣計畫，納入前瞻基礎建設第二期經費，新北會全力籌措配合款，預計在2022年完成國中普通教室冷氣裝設。侯友宜今表示，前瞻二期4000億經費，希望教育部能跟行政院協調，拿1000億補助全台學校電力改善。
侯友宜說，不只最近有極端氣候，未來也會有高溫炎熱情況，孩子在學校上課要有舒適環境，需要電力改善才能裝上冷氣，新北改善學校的電力設施就需要18億元，目前只有3成學校裝設冷氣。
侯友宜指出，高溫不只是會在新北，中南部高溫程度超過北部，最近前瞻撥4000億，希望教育部能跟行政院協調，1000億把全台灣縣市來補助電力改善，新北若改善電力就會編列預算裝設冷氣，讓國中、小學生都有舒適環境。
至於高溫假部分，侯友宜今也在議會指出，高溫假有3步驟，氣溫達到36度時室內、外課要調整，其次是學校裝設冷氣讓孩子舒適上課，最後才是高溫假。
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