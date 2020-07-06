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影／綠委讚中醫改台醫有台灣價值 藍嗆改叫台華民國
立法院長游錫堃昨天在中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」上，拋出將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」引發各界討論，藍綠立委6日也發表各自看法，民進黨立委就認為這是值得討論的議題，要如何突顯台灣價值比較重要，但也說可不可行這有待大家共識。國民黨立委陳玉珍則嗆民進黨政府，乾脆頒發禁用字好了，如果逢中必反的話，那金門叫金醫、馬祖叫馬醫；中華民國未來也可以變成「台華民國」，民主自由言論不該這樣被箝制。民眾黨立委高虹安則提醒，國際上認可的中醫是「Chinese medicine」，未來若改名成「Taiwan medicine」，可能在名稱或術語上不一定能被其他人接受，恐徒增困擾。
對自己拋出「中醫」應該改名為「台醫」引起議論，更有網友批陳致中、陳時中是不是都要改名啊？游錫堃今再解釋，只是提供大家討論方向，要不要改名不是他能決定。
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