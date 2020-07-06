快訊

輸送帶有活老鼠！「壽司郎」閉店2小時消毒、壽司銷毀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前大法官許玉秀爆蔡英文喝斥呂太郎 總統府：憑空指控

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
前大法官投訴媒體，指蔡英文總統曾當著公民團體的面，嚴厲地斥責呂太郎。 記者曾原信／攝影
前大法官投訴媒體，指蔡英文總統曾當著公民團體的面，嚴厲地斥責呂太郎。 記者曾原信／攝影

大法官許玉秀投書「風傳媒」，指蔡英文總統於3月接見司改倡議團體時，公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，蔡總統當場責罵在場的司法院秘書長林輝煌，還命林立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓，她沒有辦法想像，這樣的場景會發生在包括她在內的任何一位前任和其他現任大法官身上。

總統府發言人丁允恭回應，許文所稱今年3月27日總統與司改倡議團體見面，實際上是總統應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，成員包括「民間司法改革基金會」、「台灣大學法醫學研究所」、「中華民國兒童權益促進協會」、「人權公約施行間督聯盟」、「台灣勞工陣線」、「台北律師公會司法改革委員會」、「台灣人權促進會」等，就司法改革相關政策議題進行溝通，無涉個案，許玉秀並未出席。

丁允恭說，基於有部分團體成員提及與司法院的溝通問題，為求釐清事實，並促使司法院與倡議團體能充分溝通，因此蔡總統邀請前後兩任秘書長前來，以暢順後續政府與民間於改革上之協力。

丁允恭也表示，蔡總統接受倡議團體的要求拜會，現場對話純係對公共政策的討論溝通，總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責，而該會見總統也期待各方持續溝通，並未有會議裁示。

丁允恭強調，蔡總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控，「我們歡迎各界關於公共政策的理性辯論，讓政府在政策的規畫與推進上更加周延，但對於黨同伐異，甚至是不正確的指控，我們感到高度遺憾。」

司法院 大法官 丁允恭 蔡英文

延伸閱讀

蔡英文召見大法官惹議 綠委：總統難道不能關心司法制度

總統痛斥大法官呂太郎？ 司法院鄭重澄清與事實不符

台博鐵道部園區開幕 蔡英文：見證台灣百年歷史

總統府：馬英九把港版國安法類比國安五法 非常荒謬

相關新聞

侯友宜籲前瞻撥1000億 讓全台學校裝冷氣

新北市長侯友宜日前承諾，中央若核定學校裝設冷氣計畫，納入前瞻基礎建設第二期經費，新北會全力籌措配合款，預計在2022年完...

影／綠委讚中醫改台醫有台灣價值 藍嗆改叫台華民國

立法院長游錫堃昨天在中醫師公會主辦的「第90屆國醫節慶祝大會」上，拋出將「中醫、中藥」改名為「台醫、台藥」引發各界討論，...

「台灣人」認同比例創新高 林為洲：兩岸關係緊張所致

政大選研中心日前發布民調，台灣民眾的「台灣人」認同感創歷史新高。國民黨立法院黨團總召林為洲認為，兩岸關係緊張或是不好時，...

前大法官許玉秀爆蔡英文喝斥呂太郎 總統府：憑空指控

前大法官許玉秀投書「風傳媒」，指蔡英文總統於3月接見司改倡議團體時，公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，蔡總統當場責...

蔡英文召見大法官惹議 綠委：總統難道不能關心司法制度

前大法官許玉秀投書媒體，指蔡英文總統今年三月曾當公民團體的面，嚴厲喝斥大法官呂太郎。國民黨立院黨團總召林為洲上午在朝野協...

游錫堃喊中醫改台醫 江啟臣嗆：逢中必改是做文章

國民黨桃園市黨部今天舉行喬遷活動，國民黨主席江啟臣回應「中醫改台醫」話題，他直呼是「逢中必改」，在改名上面做文章、徒增大...

朱立倫要競爭黨主席？江啟臣笑回：綠營見縫插針

國民黨桃園市黨部今天舉行喬遷活動，國民黨主席江啟臣出席表示，國民黨要在新的環境底下做調整，雖然現在是在野但國民黨不會氣餒...

監察委員=政治酬庸？曲棍球彈劾案的後續效應

檢察官在刑事訴訟法上的使命為「法律守門員」，這不是什麼新穎的學說，而是德國法傳統理論以及各版本教科書上最基本概念——檢察官有義務捍衛程序正義，並堅守客觀義務審查起訴門檻。

英屬哥倫比亞大學將台灣列入中國 外交部要求更正

外交部今天表示，加拿大英屬哥倫比亞大學（UBC）在年度招生報告中，將台灣列中國的一省，外交部得知後已表達台灣嚴正的立場，...

黑衣人效應 罷免陳柏惟連署激增500份

在高雄市前市長韓國瑜被罷免後，新黨青年軍王炳忠等人發起罷免台中市立委陳柏惟行動。王炳忠今受訪表示，截至目前為止，新黨黨部...

國民黨公告9月6日全代會 重申兩岸新論述沒捨九二共識

國民黨今日由秘書長李乾龍、組發會主委葉壽山張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告。第二十屆第四次全代會訂於9月6日於台北...

【即時短評】誤認助理是黑衣人 綠委認個錯很難嗎？

陳菊被提名為監察院長一事，成為本次立法院臨時會的攻防焦點。總統府秘書長蘇嘉全原來計畫上周五率監委被提名人，拜會立法院長游...

熱門新聞

海陸膠艇翻覆意外再添1死 上士陳志榮晚間拔管

輕生少校頸部索溝痕致命 家屬：無法接受

游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉

台灣開放轉機後首旅客染疫 菲籍外傭抵港確診

英媒：中國2013年就在雲南發現類新冠病毒 樣本送武漢實驗室

罷王里長是王浩宇叔叔 上節目直言：換了位置換了腦袋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。