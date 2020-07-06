前大法官許玉秀爆蔡英文喝斥呂太郎 總統府：憑空指控

前大法官許玉秀投書「風傳媒」，指蔡英文總統於3月接見司改倡議團體時，公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，蔡總統當場責罵在場的司法院秘書長林輝煌，還命林立刻去把大法官呂太郎找來。然後當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓，她沒有辦法想像，這樣的場景會發生在包括她在內的任何一位前任和其他現任大法官身上。

總統府發言人丁允恭回應，許文所稱今年3月27日總統與司改倡議團體見面，實際上是總統應「民間監督落實司改國是會議決議聯盟」，成員包括「民間司法改革基金會」、「台灣大學法醫學研究所」、「中華民國兒童權益促進協會」、「人權公約施行間督聯盟」、「台灣勞工陣線」、「台北律師公會司法改革委員會」、「台灣人權促進會」等，就司法改革相關政策議題進行溝通，無涉個案，許玉秀並未出席。

丁允恭說，基於有部分團體成員提及與司法院的溝通問題，為求釐清事實，並促使司法院與倡議團體能充分溝通，因此蔡總統邀請前後兩任秘書長前來，以暢順後續政府與民間於改革上之協力。

丁允恭也表示，蔡總統接受倡議團體的要求拜會，現場對話純係對公共政策的討論溝通，總統關心司法院與民團溝通狀況，無關司法上個案，也無關大法官權責，而該會見總統也期待各方持續溝通，並未有會議裁示。

丁允恭強調，蔡總統不會介入司法，所謂「責罵」、「喝斥」大法官更是憑空指控，「我們歡迎各界關於公共政策的理性辯論，讓政府在政策的規畫與推進上更加周延，但對於黨同伐異，甚至是不正確的指控，我們感到高度遺憾。」