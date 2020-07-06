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蔡英文召見大法官惹議 綠委：總統難道不能關心司法制度
前大法官許玉秀投書媒體，指蔡英文總統今年三月曾當公民團體的面，嚴厲喝斥大法官呂太郎。國民黨立院黨團總召林為洲上午在朝野協商質疑，總統可以召見大法官嗎？對此，司法院秘書長林輝煌鄭重澄清，喝斥一說非事實；民進黨立院團總召柯建銘則解釋，因林輝煌當時接任司法院秘書長不久，所以蔡英文總統才找前任秘書長呂太郎說明過去法案協商狀況。柯建銘強調，蔡總統此舉是關心制度的重大變革。
許玉秀在媒體投書中指出，今年3月27日公民團體和蔡英文總統有約，「公民團體抱怨司法院和民間團體的某些互動，總統不但不假辭色地責罵在場的林輝煌，還命他立刻將當時已任大法官的呂太郎找來。當著在場公民團體的面，很嚴厲地把呂太郎喝斥一頓。」
林為洲上午在國民參審法草案的朝野協商中，對此事提出質疑，不論呂太郎過去曾任什麼職務，他認為總統召見現任大法官就不妥。
列席協商的林輝煌表示，總統當著公民團體的面嚴厲喝斥呂太郎，不是事實，他要鄭重澄清。他解釋，因為自己2019年10月才就任司法院秘書長，過去很多協商是由呂太郎主持，比較了解過程，所以才商請他來說明。對於許玉秀等人稱總統命呂太郎小跑步到總統官邸，這是戲劇性的說法，當著公民團體的面訓斥呂太郎更是誤傳。
柯建銘解釋，總統借入個案是馬英九，與總統談制度不一樣。重大制度改變總統可以不聞不問不語嗎？總統難道不能去關心司法制度怎麼溝通？蔡英文總統不是關心個案，而是對制度負責任的了解，與馬英九不同。希望林為洲不要抓一個點，好像總統介入司法。國家所有制度重大改變，總統要了解。
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