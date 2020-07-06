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游錫堃喊中醫改台醫 江啟臣嗆：逢中必改是做文章
國民黨桃園市黨部今天舉行喬遷活動，國民黨主席江啟臣回應「中醫改台醫」話題，他直呼是「逢中必改」，在改名上面做文章、徒增大家煩惱。
媒體問及，是否與AIT處長見面後對保釣運動的態度轉為低調？江啟臣駁斥，根本沒有談這話題，直呼外界的猜測與事實不符，至於什麼時候要去宜蘭？江表示，宜蘭一定會找時間去，他昨天已經去澎湖，每次都會安排各縣市做下鄉的黨見面會，並把改革委員會的意見提出來，對保釣運動會持續關注，不會因為短暫的不方便而停止。
立法院長游錫堃喊出「中醫改台醫」，江啟臣直呼這是「逢中必改」，如果是依這個標準的話很多中字輩也需要改，他說，應該是想辦法替中醫界做好服務，不要在改名這件事上面做文章，徒增大家的困擾，這只會顯示腦袋都是意識形態。國民黨籍立委萬美玲在一旁也說，「那陳時中是不是應該改成陳時台」。
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