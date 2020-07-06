聽新聞
test
0:00 / 0:00
朱立倫要競爭黨主席？江啟臣笑回：綠營見縫插針
國民黨桃園市黨部今天舉行喬遷活動，國民黨主席江啟臣出席表示，國民黨要在新的環境底下做調整，雖然現在是在野但國民黨不會氣餒，一樣有凝聚力、向心力，從新家展開一個全新的未來。
江啟臣受訪時，媒體問及「明眼人都看得出來國民黨前黨主席朱立倫要競爭黨主席」，江啟臣先笑回「誰說的？」媒體指出，是中國國民黨秘書長李乾龍透露，江回應，他才剛跟朱立倫聯絡過，直指是綠營見縫插針，分化的伎倆他們不會中計，呼籲綠營不要再見縫插針。
江啟臣表示，國民黨現在無論是跟朱立倫或是其他黨部與黨員，都只有一個共同目標，就是專注在8月15號的高雄市市長補選上面，一定要選贏。
有媒體問，李乾龍曾表示「如果高雄議長不保的話，江啟臣與他都要走路」，對此江啟臣回應，他們都對黨的大小事情都會負起責任，有信心保住議長寶座。他說，李乾龍幫忙協調高雄市議長的補選工作，相當辛苦、特別感謝他，大家有意見不一樣很正常，畢竟國民黨不是一言堂，不同立場、意見會彼此尊重及協調朱立倫。
至於國民黨高雄市議員陳麗娜宣布退出黨團運作，李乾龍驚呼「不是退黨！他們是退出黨團運作」，他了解此舉是希望黨團運作能更和諧。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言