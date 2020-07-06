朱立倫要競爭黨主席？江啟臣笑回：綠營見縫插針

國民黨桃園市黨部今天舉行喬遷活動，國民黨主席江啟臣出席表示，國民黨要在新的環境底下做調整，雖然現在是在野但國民黨不會氣餒，一樣有凝聚力、向心力，從新家展開一個全新的未來。

江啟臣受訪時，媒體問及「明眼人都看得出來國民黨前黨主席朱立倫要競爭黨主席」，江啟臣先笑回「誰說的？」媒體指出，是中國國民黨秘書長李乾龍透露，江回應，他才剛跟朱立倫聯絡過，直指是綠營見縫插針，分化的伎倆他們不會中計，呼籲綠營不要再見縫插針。

江啟臣表示，國民黨現在無論是跟朱立倫或是其他黨部與黨員，都只有一個共同目標，就是專注在8月15號的高雄市市長補選上面，一定要選贏。

有媒體問，李乾龍曾表示「如果高雄議長不保的話，江啟臣與他都要走路」，對此江啟臣回應，他們都對黨的大小事情都會負起責任，有信心保住議長寶座。他說，李乾龍幫忙協調高雄市議長的補選工作，相當辛苦、特別感謝他，大家有意見不一樣很正常，畢竟國民黨不是一言堂，不同立場、意見會彼此尊重及協調朱立倫。